Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять решение о запрете демонстраций на Елисейских полях. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о запрете всех демонстраций на Елисейских полях после того, как участники протеста «желтых жилетов» разрушили культовую парижскую аллею в прошлые выходные», - говорится в сообщении.

После субботних беспорядков, которые были похожи на силовые столкновения в декабре прошлого года на Елисейских полях между протестующими и полицией, Макрон созвал встречу с министрами внутренних дел и юстиции.

Глава французского государства пообещал принять решительные меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение потасовок в следующую субботу.

Участники протестного движения «желтых жилетов» каждую субботу проводят демонстрации во французской столице. Эта группа протестующих первоначально требовала снижения налогов на топливо, но с середины ноября превратилась в общее оппозиционное движение против правительства.

Напомним, в субботу, 16 марта демонстранты, связанные с движением «желтых жилетов», сожгли знаменитый ресторан Фуке на Елисейских полях, а также несколько газетных киосков, магазин предметов роскоши Longchamp и автомобили.

По данным французской полиции, в акции протеста приняли участие порядка 10 тысяч человек. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.