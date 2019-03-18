также в разделеМир
Число погибших в результате стрельбы в Утрехте увеличилось до 3 человек 20
В Нидерландах неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая, есть жертвы 31
Протесты «желтых жилетов»: В Париже ограблены и сожжены магазины, 220 задержанных 15
Митингующие в Сербии окружили дом президента Вучича 64
Мэй призвала британский парламент к патриотизму в вопросе с Brexit 36
Атака на Западном берегу реки Иордан: один израильтянин погиб 35
Макрон объявил о решительных мерах из-за новых протестов 43
Еще одна страна закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX 59
Выборы в Словакии: в первом туре лидирует Чапутова 80
Украинцев нет среди жертв теракта в Новой Зеландии нет 32
Протесты «желтых жилетов»: в Париже арестовали 20 протестующих 35
После теракта в Новой Зеландии собрали более 1,5 миллионов долларов 21
Гуайдо заявил, что оппозиция взяла под контроль нефтяную компанию Citgо 599
Новозеландский террорист планировал продолжить атаки 91
СМИ: Мэй поставили ультиматум по Brexit 57
Массовые протесты против переноса выборов прошли в Алжире 36
В США запустили ракету Delta IV с военным спутником 47
Мадуро создал кибервойска после блэкаута 29

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять решение о запрете демонстраций на Елисейских полях. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о запрете всех демонстраций на Елисейских полях после того, как участники протеста «желтых жилетов» разрушили культовую парижскую аллею в прошлые выходные», - говорится в сообщении.

После субботних беспорядков, которые были похожи на силовые столкновения в декабре прошлого года на Елисейских полях между протестующими и полицией, Макрон созвал встречу с министрами внутренних дел и юстиции.

Глава французского государства пообещал принять решительные меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение потасовок в следующую субботу.

Участники протестного движения «желтых жилетов» каждую субботу проводят демонстрации во французской столице. Эта группа протестующих первоначально требовала снижения налогов на топливо, но с середины ноября превратилась в общее оппозиционное движение против правительства.

Напомним, в субботу, 16 марта демонстранты, связанные с движением «желтых жилетов», сожгли знаменитый ресторан Фуке на Елисейских полях, а также несколько газетных киосков, магазин предметов роскоши Longchamp и автомобили.

По данным французской полиции, в акции протеста приняли участие порядка 10 тысяч человек. Полиция использовала водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
8
Теги