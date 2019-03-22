Украина в январе 2019 года импортировала 188,3 млн куб. м природного газа на общую сумму 56,8 млн долл., сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 76,4 млн куб. м газа на 22,2 млн долл., компании из Польши – 36,5 млн куб. м на 10,6 млн долл., из Германии было поставлено 26,6 млн куб. м на 7,5 млн долл., из Австрии – 19,1 млн куб. м на 6,8 млн долл., из Люксембурга - 15,2 млн куб. м на 5,5 млн долл., из Венгрии – 14,5 млн куб. м на 4,2 млн долл.
Напомним, в 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.
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