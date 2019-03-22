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Вчера, 21 марта, в одной из школ Северодонецка с подозрением на отравление неизвестным веществом в Луганскую областную детскую больницу были госпитализированы 14 детей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В медицинский пункт одной из школ обратились ученики 7 класса с жалобами на слабость, тошноту и головную боль.

Около 14:20 в дежурную часть полиции Северодонецка поступило сообщение врача СМП о том, что в учебном заведении 14 детей нуждаются в медицинской помощи.

На место происшествия вместе с медиками немедленно прибыли правоохранители, которые установили, что в 9:00 на уроке ученики почувствовали запах «химического происхождения». Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна. После третьего урока за помощью к медработнику школы стали обращаться ученики.

После опроса школьников, администрации, работников школы и обследовав учебные и подсобные помещения, правоохранители установили, что вероятный источник запаха - разлитый растворитель.

Сейчас дети проходят медицинское обследование, им оказана необходимая помощь, угроз жизни нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
ForUm

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