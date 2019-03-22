Президент Петр Порошенко отмечает, что первый этап медицинской реформы в стране имеет результаты, благодаря чему пациенты получают качественные услуги, а врачи - достойную оплату труда. Об этом он заявил во время участия в форуме медиков «Помощь рядом!», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«По состоянию на начало года 97% коммунальных учреждений здравоохранения уже, наконец, несмотря на яростное сопротивление, перешли на новую модель финансирования. Новая модель - это когда деньги ходят за пациентом. А врач, лучший врач, должен получать большую зарплату, а пациент имеет возможность выбирать врача», - сказал Порошенко.

«И сейчас я хочу вас всех поздравить, потому что около 25 млн украинских граждан уже выбрали именно такую ​​модель», - добавил он.

В качестве примера Президент рассказал об общении с медиками в прифронтовом Бахмуте в центре первичной медико-санитарной помощи, где работает 38 врачей и 131 медицинский работник. По старой системе субвенций зарплата медицинской сестры в Бахмуте была 4863 грн, а врача - 7 тыс. грн. Сейчас медсестра имеет 7800 грн.

«Врач, который получал 7 тысяч в Бахмуте, сейчас получает 17 887 грн. Это отношение общества к врачу, оценка его труда. И еще в центре, после этих выплат от Национальной службы здоровья, осталось полмиллиона гривен на развитие. Раньше у них в кассе - только «мышь повесилась» и не было вообще ничего», - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что это не какая-то уникальная история, подобная ситуация сейчас в Житомире, в Балте Одесской области, в Чернигове, Каховке. «Везде, где есть общины, врачи работают над эффективной реализацией медицинской реформы на первичном уровне», - отметил Порошенко.

Глава государства констатировал, что до начала реформы работа врачей была очень неблагодарной с точки зрения условий труда, заработной платы, но благодаря внедряемым изменениям ситуация качественно меняется.

Кроме того, он отметил, что особенностью сел являются низкие доходы и пенсионный возраст пациентов. «И это создает риски, к сожалению, высоких показателей заболеваемости и смертности. Но сельскую медицину централизованная вертикаль финансировала всегда по остаточному принципу – деньги в село никогда не доходили», - подчеркнул он и отметил, что фельдшерско-акушерские пункты во всех областях оказались в заброшенном и неприспособленном состоянии.

«Представьте себе, медицинское учреждение – ФАП, и только 28% их имели водоснабжение. По состоянию на прошлый год этот процент существенно вырос. Представьте себе, что в медицинском учреждении ФАП только 18% имели санузлы... 74% ФАП категорически требовали доукомплектации. Почти четверть сельских амбулаторий требовали немедленного капитального ремонта, поскольку находились в аварийном состоянии. Это были условия, при которых наша команда должна была приступать к реформированию медицины», - напомнил Порошенко.

«Очевидно, и я могу понять врачей, что при таких условиях мало кто из них хотел ехать и работать на село. Какая мотивация? Выпускники, которые попадали в сельскую медицину по направлению, при первой же возможности бежали. Потому что это не может решаться только административными методами. А те, кто решают, то сами поезжайте и поработайте в селе врачом в таких условиях. Поэтому мы понимали, что это должно быть первым нашим приоритетом. Потому такое наследство мы получили в начале реформы», - добавил он.