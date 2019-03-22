Пять военных Объединенных сил погибли, 15 были ранены с момента объявления нового режима тишины на Донбассе 8 марта.
Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает Радио Свобода.
На заседании Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции 7 марта Украина договорилась об объявлении нового режима тишины в Донбассе с 00:00 8 марта.
Перед этим ТГК объявляла об очередном «бессрочном и постоянном» прекращении огня, начиная с полуночи 29 декабря 2018, по случаю новогодних и рождественских праздников. Оно было нарушено почти сразу после начала, как и все предыдущие перемирие.
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