Центр противодействия коррупции указал на проблемы с хронологией в обвинениях генпрокурора Юрия Луценко в адрес посла США в Украине Мари Йованович. Встреча этих лиц весной 2016 года, как ранее рассказал сам Луценко, просто не могла состояться.

The Hill опубликовало письмо от представителя Госдепа Джорджа Кента заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку, датированное 4 апреля 2016 года.

Как отмечает ЦПК, именно это письмо Луценко показал американским журналистам в качестве доказательства того, что Йованович при первой встрече якобы указала, кого не надо преследовать.

16 марта 2016 года, еще при генпрокуроре Шокине, департамент ГПУ открыл уголовное производство против ЦПК за якобы хищение средств американских налогоплательщиков. Уголовное дело тогда вели Дмитрий Сус (ныне подсудимый) и Ольга Варченко (ныне - заместитель председателя ГБР). Столярчук тогда намеревался допросить посла США Джеффри Паятта. А в мае 2016 года на должность генпрокурора был назначен Луценко. Тогда он сказал, что считает дела против ЦПК «настолько дебильными, что они просто позорят Генеральную прокуратуру Украины».

30 мая ГПУ закрыла это дело. И только 29 августа 2016 Мари Йованович передала верительные грамоты и приступила к обязанностям посла. «То есть, первая встреча посла Йованович с Луценко не могла состояться раньше 29 августа 2016 года, когда «дебильное уголовное производство, которое позорит Генпрокуратуру» уже было закрыто», – пояснили в ЦПК.

Напомним, Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

В посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.