В Мелитополе Запорожской области в ночь с 15 на 16 марта на территории воинской части А3840, которая находится в Авиагородке, повесилась женщина-офицер.

Об этом сообщает местное издание 0619 со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на территории части на дереве обнаружили повешенное тело. Умершей оказалась лейтенант ВСУ, которая здесь служила.

Причины происшествия устанавливают специалисты. Продолжаются следственные действия.