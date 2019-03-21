В результате проверки работ по благоустройству и уборке столицы после зимы мэр Киева Виталий Кличко поручил главам районов, коммунальным службам города ликвидировать стихийные свалки мусора. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Все руководители районов получили задание составить перечень таких свалок, выяснить балансодержателей или арендаторов захламленных территорий и установить сжатые сроки для уборки, - отметил Кличко. - Коммунальные службы помогут убрать мусор, но бизнес, учреждения, которым принадлежат эти территории, должны быть ответственными и понимать, что город не позволит создавать свалки».

По его словам, для эффективного контроля за соблюдением порядка необходима видеофиксация, поддержка бизнеса, работающего рядом с загроможденными территориями, неравнодушие местной общины.

«Все стихийные свалки или накопления мусора, всю грязь после зимы надо срочно убрать. И главы районов несут личную ответственность за санитарное состояние территорий в своих районах и не должны допускать захламленности», - подчеркнул Кличко.

Также мэр заявил, что все обслуживающие организации - управляющие компании, ОСМД, ЖСК, коммерческие ЖЭКи - должны упорядочить придомовые территории.

«Киевавтодор» и «Киевпасстранс» - обязаны обеспечить уборку территорий и объектов транспортной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, проезжей части, переходов, находящихся у них на балансе.

Кличко напомнил, что в столице работает около сотни инспекторов по благоустройству. Их работа - контроль за соблюдением порядка. Сумма штрафа за нарушение благоустройства для юридических лиц составляет от 850 до 1700 грн; для физических лиц - от 340 до 1360 грн.

Напомним, с прошлой субботы стартовали общегородские толоки, которые продлятся до конца апреля. За субботу в Киеве убрали и вывезли более трех тысяч кубометров мусора почти из сотни локаций – парков, скверов, дворов.