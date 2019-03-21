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Польша будет отмечать дату агрессии против себя с представителями государств, сотрудничающих с Варшавой в обеспечении мира, на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности. Так глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский прокомментировал решение главы государства не приглашать российского президента Владимира Путина на памятные мероприятия к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

«Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», - сказал он в интервью агентству PAP.

На мероприятие приглашены руководители стран НАТО, в том числе Германии, стран «Восточного партнерства», в том числе Украины и Беларуси, а также генеральный секретарь ООН, передает Радио Свобода.

20 марта российский МИД прокомментировал решение президента Польши не приглашать Путина. Там заявили, что такой шаг воспринимают с «удивлением» и считают «игнорированием исторической логики».

Щерский в ответ заметил: «Ссылку на историческую логику со стороны МИД России, особенно в контексте сентября 1939 года, мы считаем проблематичной».

Президент России был одним из гостей на мероприятиях по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше.

В 2019 году исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 нацистская Германия напала на Польшу с запада, 17 сентября 1939 СССР, правопреемницей которого считает себя современная Россия, атаковал польское государство с востока.
ForUm

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