Канцелярия президента Польши не пригласила президента РФ Владимира Путина на торжественные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает Польское радио.
«Среди приглашенных стран России нет», - сказал в беседе с радио RMF FM представитель Анджея Дуды Блажей Спыхальский.
По его словам, приглашены на торжества в Польшу должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.
«Ключ к приглашениям на отмечание исторического юбилея не был историческим, - пояснил представитель президента Польши. - Приглашение имеют современный, а не исторический характер».
8 февраля гостем RMF FM был экс-вице-министр иностранных дел, а ныне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Тогда он сказал, что МИД будет рекомендовать пригласить Путина, но канцелярия президента как организатор не обязана принимать это во внимание.
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