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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.

Об этом Туск заявил в среду журналистам в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня я получил письмо от премьер-министра Мэй, в котором она обратилась к Европейскому совету с двумя запросами: одобрить так называемое Страсбургское соглашение между Великобританией и Еврокомиссией, и продлить период действия статьи 50 до 30 июня 2019 года», - сообщил Дональд Туск.

«В свете консультаций, которые у меня были в последние дни, я верю, что короткое расширения (действия статьи - Ред.) будет возможным. Но оно будет привязано к положительному голосованию по соглашению о выходе в Палате общин», - подчеркнул глава Евросовета.

По его словам, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.

«Предложение Мэй о 30 июня ставит серию вопросов политического и юридического характера. Лидеры завтра это обсудят», - сказал Туск, имея в виду саммит лидеров ЕС, который состоится завтра и в пятницу в Брюсселе.

«В случае одобрения Страсбургского соглашения, я думаю, что это возможно, и, на мой взгляд, это не создает рисков», - добавил Туск.

Кроме того, Туск пока не видит необходимости созывать экстренный саммит Европейского совета для принятия отсрочка даты Brexit.

«Если лидеры одобрят мою рекомендацию, и если будет положительное голосование в Палате общин следующей неделе, мы можем финализировать и формализовать решение о расширении периода по письменной процедуре», - пояснил Туск.

«Даже если надежда на успех остается слабой и иллюзорной, и хотя усталость от Brexit продолжает расти очевидно и оправдано, мы не можем сдаться, мы должны продолжать поиск положительного решения до последнего. Конечно, без повторного открытия переговоров по соглашению о выходе», - добавил председатель Евросовета.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
ForUm

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