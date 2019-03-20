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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов в связи с отменой выборов в территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.

Реализация закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в текущем году.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019», ночью 23 ноября 2018 года.

7 декабря документ подписал Президент.
ForUm

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