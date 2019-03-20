Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение о доначислении налогов Липецкой кондитерской фабрике «Рошен», которую арестовали в России в 2015 году, на сумму 361,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«18 марта Арбитражный суд Липецкой области отказал Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» в удовлетворении требований о признании незаконным решения налоговой службы по результатам проверки компании за 2010-2012 годы. Корпорация «Рошен» заявляет, что судьей А.А. Дегоевой были проигнорированы все доводы и доказательства налогоплательщика, имеющиеся в материалах дела», - говорится в сообщении.

Корпорация продолжит защиту своих законных прав в российских и международных судах.

Кроме того, в марте Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019.

Напомним, по решению корпорации Roshen, с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.