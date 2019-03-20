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На территории оккупированной Луганщины будет создано 11 территориальных общин. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя одобрение правительством распоряжение «О внесении изменений в перспективный план формирования территорий общин Луганской области».

«Луганщина получила необходимый инструмент для активного развития, который начнет реализовываться уже на следующий день после освобождения от российской оккупации. Речь идет о разработанном совместно с Луганской ВЦА и профильными ассоциациями перспективном плане формирования теробщин на временно оккупированной территории области», - сказал он.

Так, на карте Украины появятся Алчевская, Антрацитовская, Должанская, Зимогорьевская, Кадиевская, Луганская, Лутугинская, Молодогвардейская, Ровеньковская, Сорокинская и Хрустальненская общины.

«Мы должны показать украинцам, которые живут сегодня на оккупированной территории Луганской области и являются временными заложниками российской агрессии, каким образом в их области будет воплощаться Концепция реформирования местного самоуправления. Реформы, которые Украина проводит для развития страны и консолидации общества, дадут возможность восстановить инфраструктуру и обеспечат людям право на достойное будущее», - сказал Зубко.

Напомним, на Луганщине на сегодня создано 22 объединенные территориальные общины, из которых 13 ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.
ForUm

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