также в разделеПроисшествия
Во Львове подожгли отделение банка 21
В Запорожье «Хаммер» перевернул маршрутку 25
В Ивано-Франковске произошли стычки Нацкорпуса с полицией перед митингом Порошенко 267
На Одесчине – крупный пожар, к тушению привлекли авиацию 63
Из-за пожара в общежитии эвакуировали 500 студентов Львовской политехники 21
В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке 45
С начала войны на Донбассе погибли 2955 украинских военных 50
На Харьковщине осквернили памятник погибшим воинам АТО 43
Пять лет назад в Крыму был убит первый украинский военный 47
На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка 19
На Львовщине убили пограничника 71
Военного под Харьковом убили трое подростков 73
На Донбассе погиб 21-летний военный 53
На теле найденного на Харьковщине военного обнаружили колото-резаные раны 32
В Одессе иностранца выбросили из окна 79
Двух напавших на семью на Винничине задержали в Киеве, третьего ищут 58
Боевики совершили 10 обстрелов: один военный погиб, двое – ранены 32
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейских, есть раненые 46

20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Полицейские установили личность погибшего – им оказался 55-летний председатель поселкового совета в Березнеговатском районе.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предоставлении квалификации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги