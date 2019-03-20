20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Полицейские установили личность погибшего – им оказался 55-летний председатель поселкового совета в Березнеговатском районе.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предоставлении квалификации.