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По факту взрыва в подъезде киевской многоэтажки следователи расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.   

Как сообщает пресс-служба столичного главка, по предварительной информации специалистов взрывотехнической службы, сработало самодельное взрывное устройство.

Напомним, 19 марта вечером на ул. Сулеймана Стальского в Днепровском районе прогремел взрыв во втором подъезде дома. В результате человек, который находился неподалеку, получил баротравму, его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

После тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство, назначена экспертиза. Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства) Уголовного кодекса Украины. За совершение таких правонарушений предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают розыск лица или лиц, причастных к взрыву.
ForUm

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