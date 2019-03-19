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В подъезде жилого дома по ул. Сулеймана Стальского в Днепровском районе Киева произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, сообщает пресс-служба столичного главка.

По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.

Следователи Днепровского управления полиции после первоочередной проверки определятся с правовой квалификацией этого события.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают человека, который причастен к взрыву.
ForUm

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