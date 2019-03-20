ЮНЕСКО потребовало от Киева не строить мост от Владимирской горки к арке Дружбы народов. Работы приостановлены. Что дальше?

В Киеве разгорается строительный скандал. ЮНЕСКО вступает против строительства пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов, следует из письма Министерства культуры Украины в КГГА от 11 февраля. Документ есть в распоряжении LIGA.net.

Строительные работы начались в конце прошлого года, а сам мост планировали открыть ко дню Киева — в конце мая. Если Киев и ЮНЕСКО не найдут общий язык, договор о сотрудничестве между сторонами может быть расторгнут.

Громкий проект

Строительство пешеходно-велосипедного моста — один из самых громких проектов администрации Виталия Кличко. Планировалось, что он соединит два маршрута — парк «Крещатый» с парком «Владимирская горка». Протяженность моста составит 210 м, ширина — колеблется от 6 до 14 метров.

Конструкция будет выполнена из стекла и бетона, а на ее строительство планировалось потратить около 260 млн грн из бюджета города. Реализацией проекта занимается КП Инженерный центр.

Виталий Кличко обещал, что с моста будет открываться прекрасный вид на Днепр и на весь Киев. За два месяца до открытия объекта оказалось, что строительство в центральной части города чревато проблемами.

В письме Министерства культуры говорится, что согласно закону »Об охране культурного наследия», перед началом строительных работ рядом с объектами всемирного наследия, в их буферных зонах и прилегающих территориях необходимо проинформировать Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. «Владимирские холмы находятся под охраной ЮНЕСКО», — уточняет градостроитель Дмитрий Беспалов.

Назревает конфликт

Киев уже давно «ходит по краю» при застройке центра города, признает Дмитрий Беспалов. «К Киеву действительно может быть много претензий по этому проекту, поскольку Владимирская горка — охранная зона, - говорит Беспалов. - Непонятно, почему все эти риски не были учтены изначально, еще на этапе проведения архитектурного конкурса».

В КГГА не ответили на запрос LIGA.net. Ранее замглавы КГГА Александр Спасибко говорил, что город получил согласования всех инстанций в Украине на строительство пешеходно-велосипедного моста, поэтому все действия КП законны. После письма ЮНЕСКО работы были приостановлены, сообщил вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный.

Представители ЮНЕСКО приедут на переговоры в Киев в апреле, говорит Духовичный. «Чиновники могут предложить компромиссное решение, но на уступки представители ЮНЕСКО не пойдут», — говорит эксперт. Городу придется либо менять проект моста, либо его демонтировать.

В противном случае ЮНЕСКО может расторгнуть договор с Киевом, говорит Духовичный. По его словам, иностранные эксперты также осмотрят буферную зону Софии Киевской, где сейчас ведется строительство. «Я думаю, представители ЮНЕСКО будут очень удивлены тому, что они увидят и выразят претензии и по этим стройкам. Под защитой находится и панорама Киева над Днепром, которая нарушена огромным количеством высоток», — говорит он.