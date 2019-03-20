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Ученые, изучающие мозг, пришли к выводу, что люди не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится не менее 30 лет. Об этом рассказал журналистам в Лондоне один из авторов исследования, профессор Кембриджского университета Питер Джонс, сообщает ВВС Украина.

Согласно действующему британскому, как и украинскому законодательству, человек становится взрослым, когда достигает 18-летнего возраста.

Однако ученые отмечают, что возраст, когда мы становимся «взрослым», неодинаков для всех.

Исследования показывают, что в 18 лет у людей в мозгу все еще происходят изменения, которые могут повлиять на их поведение и делают их более склонными к развитию психических расстройств.

«Мы говорим о том, что определение конкретного момента, когда человек становится взрослым, выглядит все более абсурдным. Этот гораздо более сложный переход, который  происходит в течение трех десятилетий», - сказал профессор Джонс.

«Мне кажется, что системы – образования, здравоохранения и юридическая – упрощают себе жизнь, внедряя такие определения», - добавил он.

«Не существует детства, а потом сразу взрослой жизни. Люди проходят определенный путь, по определенной траектории», - пояснил ученый.
ForUm

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