В Сумах патрульные обнаружили мужчину с признаками опьянения, который управляя маршруткой перевозил пассажиров, а также имел при себе вероятно наркотическое вещество и устройства для ее употребления

16 марта, около 13:30, к экипажу патрульных в Сумах обратилась небезразличная женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств на улице Ковпака водитель в своей маршрутке употреблял вероятно наркотическое вещество.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, через некоторое время, похожий по приметам автомобиль патрульные остановили на улице Вячеслава Чорновола.

За рулем находился 35-летний водитель, а в салоне находилось около 10 пассажиров. Во время общения стражи порядка действительно заметили у него признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Услышав эти слова, граждан на несколько секунд даже потерял сознание, однако заявил, что в медицинской помощи не нуждается.

«Во время проведения поверхностной проверки мы обнаружили у него бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис, и устройство для его применения. К тому же за сиденьем рулевого стояло еще одно устройство с наслоением обнаруженного у него вещества», - сказал инспектор 4-й роты УПП в Сумской области Филипп Ворона.

Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял указанное вещество и предметы для направления на экспертизу.

Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ).

Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

По факту обнаружения у него вероятно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК. Продолжаются следственные действия.