Общее количество подозреваемых в хищении особо ценной земли в Киево-Святошинском районе возросло до девяти человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

19 марта 2019 еще двум лицам сообщено о подозрении.

В частности, речь идет о бывшем главном ученом секретаре НААН (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины) и экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины).

Ранее, 14 марта, статус подозреваемых по делу получили семь человек. Из числа них - чиновники Национальной академии аграрных наук, Госземагентства в Киевской области и Службы безопасности Украины.

Как установили детективы НАБУ, в течение 2013-2014 годов подозреваемые инициировали принятие ряда решений, в результате которых 15,12 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.