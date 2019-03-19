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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым  с начала 2019 года объявлены в розыск 28 человек, которые входили в незаконное вооруженное формирование «Самооборона Крыма» и совершали преступления во время оккупации полуострова.

В целом, по данным пресс-службы ведомства, начиная с 2018 года, в розыск объявлены 165 представителей, в том числе и руководство, указанного незаконного вооруженного формирования. В отношении 1400 человек установлены полные анкетные данные.

Прокуратурой и полицией Автономной Республики Крым завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира одной из рот незаконно созданного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украина по ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда (ст. 62 Конституции Украины).
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