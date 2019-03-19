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Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительство ветки метро на жилой массив Троещина при наличии финансирования продлится 4-5 лет. Об этом Кличко сообщил Президенту Украины Петру Порошенко во время презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь, передает УНИАН.

«Что касается Троещины, могу предоставить информацию. Все мы понимаем, что без строительства моста (Подольско-Воскресенского. – Ред.) о строительстве метрополитена не может быть речи. В первую очередь мы сейчас сконцентрированы на строительстве моста», - заявил мэр столицы.

По словам Кличко, летом или ближе к осени этого года все ржавые подпорки на мосту будут демонтированы. «Мост будет совсем иначе выглядеть. Внешне люди будут видеть происходящие изменения. Все киевляне летом этого года заметят, что работы идут», - сказал он.

«Моя задача - в течение двух последующих лет сделать автосообщение между правым и левым берегами (Подольско-Воскресенским мостом. – Ред.). Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования», - подчеркнул Кличко.

Напомним, Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» планирует в ближайшее время объявить тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) метро на Троещину. 
ForUm

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