Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» планирует в ближайшее время объявить тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) метро на Троещину. Об этом говорится на странице Киевского метрополитена в Twitter.

«Тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на Троещину будет объявлено повторно в ближайшие дни после обновления некоторых параметров в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что тендер на разработку ТЭО является первым шагом на пути строительства метро на Троещину.

«Тендер метро на Виноградарь также был в несколько этапов. Однако все процедуры закончены, и обустраиваются строительные площадки», - говорится в сообщении.

Согласно данным в системе публичных закупок ProZorro, КП «Киевский метрополитен» отменил тендер на разработку техническо-экономического обоснования строительства метро на Троещину, сообщает УНИАН.

Согласно протоколу заседания тендерного комитета, 19 февраля дирекция строительства метрополитена прислала письмо, в котором указала, что закупка услуг на разработку данного ТЭО была предусмотрена распоряжением исполнительного органа Киевсовета от 19 октября 2018 года и программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 года, утвержденной советом в декабре 2017 года. Однако программа эконом- и соцразвития Киева на 2019 год не предусматривает финансирования бюджетом Киева указанных работ, следует из документа.

Тендер было решено отменить из-за «сокращения расходов на закупку товаров, работ и услуг».

Отмечается, что первая очередь состоит из участка от станции «Вокзальная» до жилого массива Выгуровщина-Троещина с первым электродепо, вторая очередь - от станции «Вокзальная» до Кольцевой дороги со вторым электродепо. Предусмотренный срок выполнения ТЭО - на протяжение 2019 года. Ожидаемая стоимость - 148,517 млн гривень.

