Вчера, 18 марта, во Львове на улице Академика Лазаренко, 42 произошел пожар в общежитии Львовской политехники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 19:39 на четвертом этаже девятиэтажного здания общежития возник пожар.

Пожар вызвал задымление в коридоре общежития, чтобы гарантировать безопасность людей, спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасатели вывели, используя кислородные маски, еще 30 человек эвакуировали, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно.

Из-за плотного задымления помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе 7-ми звеньев газодымозащитной службы. Пожар локализован в 20:19 и полностью ликвидирован в 20:29. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м и повреждены стены площадью 30 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 39 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На месте пожара никто не пострадал, обстоятельства устанавливают правоохранители.