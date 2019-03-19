В Украине есть одна армия, и никаких частных армий не может быть. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в программе «Свобода слова» на канале ICTV, сообщает Укринформ.

«Позиция Президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в 2014 году олигархи пытаться создать частные войска. «Наши решительные действия это ликвидировали. Это же будет и в 2019 году. Никто, кроме государства не будет иметь такую монополию», - подчеркнул Президент.