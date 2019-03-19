Температура по всей территории Украины в апреле-мае текущего года ожидается на два градуса выше нормы, при этом апрель начнется с похолодания.

Такой прогноз озвучила во время пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАНУ Вазира Мартазинова, сообщает УНИАН.

«В апреле мы ожидаем температуру на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины. Естественно, я думаю, что будет еще выше, но, как правило, мы ограничиваемся двумя-тремя градусами выше нормы. То есть среднемесячная температура в апреле будет от девяти с половиной до одиннадцати градусов по всей территории Украины», - сказала она.

При этом Мартазинова отметила, что в конце марта - начале апреля возможно краткосрочное снижение температуры, которое может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10-20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до 28 градусов, но в случае облачности может быть немного ниже - на уровне 20-22 градусов.

По ее словам, в мае температура воздуха также ожидается на два градуса выше нормы по всей территории Украины. При этом температура в западных областях ожидается на уровне 15-17 градусов, а на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается на уровне 17-19 градусов.

В то же время, добавила Мартазинова, количество осадков будет постепенно сокращаться. В целом в апреле их будет немного, особенно во второй половине месяца. При этом с середины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до середины июня на уровне 1-2 мм в день.