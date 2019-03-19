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За минувшие сутки, 18 марта, российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка;

дважды из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 18 марта огнем двое оккупантов были ликвидированы и двое – ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 18 марта в хоне ООС погиб украинский военнослужащий 1998 года рождения.
ForUm

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