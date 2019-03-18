С начала текущих суток в результате обстрела в зоне ООС погиб украинский военнослужащий 1998 года рождения. Об этом говорится в сводке Минобороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, с 06:40 в течение 25 минут по направлению поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительным позициям ВСУ возле Катериновки.

В районе хутора Вольный около 10:00 зафиксированы враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств.

Напомним, в результате обстрелов за минувшие сутки в зоне ООС также погиб один военнослужащий.