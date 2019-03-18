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В понедельник, 18 марта, в Киеве недалеко от станции Караваевы Дачи обнаружили труп мужчины. Тело лежало без головы, предварительно, его переехал поезд. 

Вызов на линию экстренных служб поступил около 14:20, сообщает Информатор.

По предварительной информации, смерть наступила из-за наезда поезда. К сожалению, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Мужчина лежал с отрезанной головой. Само туловище находилось между путями, а голова лежала на первом пути. Предполагается, что это был суицид. Однако точную причину уже будут устанавливать правоохранители. Также неизвестно, его сбила электричка или товарный поезд.

Личность мужчины установлена, при нем обнаружили паспорт. Погибший — уроженец Черниговской области, 1976 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
ForUm

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