В городе Купянск на Харьковщине на территории сквера имени Тараса Шевченко неизвестные облили красной краской памятник погибшим воинам АТО, сообщает отдел коммуникации полиции области.

18 марта около 10:44 в дежурную службу Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на памятнике «Казацкий Крест» обнаружены следы красной краски.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства и лицо, причастное к событию, устанавливаются.