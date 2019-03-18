Несмотря на то, что во многих населенных пунктах Ровенщины были силой захвачены храмы Украинской Православной Церкви, религиозные общины сохранили свою богослужебную деятельность.

Фото: УПЦ

Лишенные храмов общины УПЦ проводят молебны в домах священников и нежилых помещениях, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

Так, в селе Курозваны Гощанского района прихожане Свято-Покровской общины совершают молитву в церковном доме, где проживает священник.

В селе Урвенна Здолбуновского района верующие, которые не изменили своей Церкви, молятся в приспособленном нежилом помещении.

Прихожане Рождества-Богородичной прихода села Новая Мощаница совершают богослужения в церковной хате. Священник также проводит занятия с детьми воскресной школы.

В селе Копытково священник с прихожанами совершает молитву в своем доме.

Как сообщалось, на Ровенщине, как и в других регионах, происходят массовые захваты храмов УПЦ активистами новой церковной структуры Украины.