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У Шулявского путепровода, демонтаж которого начался в Киеве, появилась страничка в социальной сети Instagram.

«Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь», - говорится в подписи к первой публикации от 17 марта.

 

 

В комментариях фолловеры интересуются «самочувствием» путепровода, спрашивая, не уставший ли он.

Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам.
ForUm

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