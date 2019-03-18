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17 марта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял опорные пункты ВСУ: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм - вблизи города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты совершили восемь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

четыре – дважды из минометов 82-го калибра и дважды – из противотанковых ракетных комплексов – в районе населенного пункта Крымское; из противотанковых ракетных комплексов –  вблизи поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив четырех оккупантов.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 
ForUm

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