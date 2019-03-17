также в разделеОбщество
В начале недели в Украине потеплеет 12
КПВВ Новотроицкое не будет работать один день 13
Чубаров: За пять лет аннексии в Крым переехали полмиллиона россиян 70
Филарет рассказал, когда ПЦУ станет патриархией 61
В Карпатах предупреждают о лавинной опасности 11
Наев: Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно 15
В Украине стартовало пробное ВНО-2019 34
Поток через КПВВ на Донбассе растет: 45 тыс. человек за сутки 161
Муженко: 170 тысяч человек добровольно заключили контракты с ВСУ 43
15 марта. Картина дня 44
Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел под залог в 4 миллиона 40
Суд назначил дату дебатов в деле Гриба, скоро приговор 39
Арьев – Володину: Можно еще требовать заплатить за охрану в сталинских лагерях 177
Судье «верховного суда ДНР» вынесли заочный приговор 49
Все меньше россиян одобряют «Крымнаш» 88
От имени НАПК рассылают фейковые анкеты 28
МинВОТ: Очередная авария в Керченском проливе произошла из-за построенного моста 263
Почти треть украинцев согласны на автономию «Л/ДНР» в составе Украины 381

В Одессе водолазные специалисты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провели учения. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно. В сложившейся ситуации, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях», - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.

Водолазы ВСУ под водой при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения корпусов кораблей. В то же время, водолазы отрабатывали навыки эвакуации с помощью надувной платформы.

Как отмечают в ведомстве, в такой среде, прежде всего, водолаз должен успокоить дыхание, быстро сориентироваться и не забыть доложить о самочувствии и дернуть сигнальный конец. Таким образом в ходе водолазных спусков проверяются средства подводной связи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
9
Теги