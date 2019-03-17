В Одессе водолазные специалисты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провели учения. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно. В сложившейся ситуации, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях», - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.

Водолазы ВСУ под водой при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения корпусов кораблей. В то же время, водолазы отрабатывали навыки эвакуации с помощью надувной платформы.

Как отмечают в ведомстве, в такой среде, прежде всего, водолаз должен успокоить дыхание, быстро сориентироваться и не забыть доложить о самочувствии и дернуть сигнальный конец. Таким образом в ходе водолазных спусков проверяются средства подводной связи.