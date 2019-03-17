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За минувшие сутки оккупанты два раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«16 марта российские оккупационные войска два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
ForUm

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