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Партия «Национальный корпус» и общественная организация «Национальные дружины» завершили свою субботнюю акцию в центре Киева, на которой требовали наказать лиц, причастных к коррупции и разворовыванию средств, выделяемых на обеспечение обороны и национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», после того, как участники митинга пришли к зданию администрации президента Украины, они символически забросали стоящих в оцеплении правоохранителей игрушечными свиньями.

Затем лидер партии «Национальный корпус», народный депутат Андрей Билецкий объявил о завершении акции и анонсировал, что в следующую субботу будет проведена подобная акция, поскольку президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не реагирует на требования митингующих о наказании причастных к коррупции в ОПК.

А.Билецкий также сообщил, что активисты формируют колонну для отправки из Киева в Полтаву, где в субботу, по его словам, правоохранители избили и забрали в отделение полиции пятерых активистов.

В субботу президент Украины П.Порошенко находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Один из фигурантов журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК – бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (ранее имел фамилию Свинарчук).
ForUm

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