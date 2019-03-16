Дочь военнопленного старшего матроса Андрея Опрыско Ольга Опрыско на Совбезе ООН призвала встать на сторону защиты человечности и достоинства, чтобы не утрачивать то, что делает людей людьми. Об этом сообщает собственный корреспондент в Нью-Йорке.

«С момента, когда это произошло (незаконное заключение отца - прим. ред.), каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваша ежедневная жизнь может так внезапно измениться?»- спросила дочь моряка.

Опрыско добавила, что она не является ни политиком, ни дипломатом, а просто человеком, который хочет жить в безопасном мире.

«Декларация прав человека ООН и Женевская конвенция, касающаяся обращения с военнопленными, должны были служить человечеству. Я требую, чтобы с моим отцом и другими военными моряками вели себя достойно, как предусматривается этими документами, и, в конце концов, отпустили их», - заявила дочь военнопленного.

Она добавила, что очень волнуется и даже боится за судьбу тех моряков, которые были ранены, поскольку им не оказывается необходимая помощь, и они рискуют получить инвалидность, если такая помощь не будет немедленно оказана.

«Я прошу всех присутствующих в этой комнате вместе со мной встать на сторону служения человечности и достоинства. Давайте не утрачивать то, что делает нас людьми», - призвала Опрыско.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 15 марта обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, проходит в формате Арриа, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций. В заседании, кроме украинских дипломатов, принимают участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли, родственница одного из пленных моряков, Ольга Опрыско.

25 ноября 2018 года Россия в районе Керченского пролива осуществила прямую военную агрессию против катеров и буксиров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в результате чего 24 украинских военных моряков были взяты в плен.

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Международные организации и правительства многих стран мира осудили факт российской агрессии и требуют от РФ немедленного и безусловного освобождения украинских военных.

Напомним, правительство Канады объявило о включении 114 физических и 15 юридических лиц в санкционный список. Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что этот шаг принят правительством в ответ на российскую агрессию и захват украинских судов и моряков в ноябре 2018 года.