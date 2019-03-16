также в разделеПроисшествия
Оккупанты шесть раз нарушили перемирие, потерь нет 10
На КПВВ на Донбассе умерли два человека 65
На Запорожье зафиксирована массовая гибель птиц 30
В Ривном сгорел двухэтажный пассажирский автобус 38
Шедшее из Мариуполя судно село на мель в Керченском проливе 96
Под Киевом неизвестные с автоматами ограбили ювелирку 36
Названа причина массового отравления школьников в Днипре 65
В Днепре в школу не пришли 500 учеников, 12 – госпитализированы 61
В Миргороде дикий кабан напал на двух женщин 83
ООС: Боевики совершили два обстрела за сутки, ранив двух военных 22
СМИ: На Донбассе из-за взрыва гранаты в блиндаже погибли 2 военных, еще 1 – ранен 88
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 20
В оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химических веществ 25
В Кривом Роге ночью подстрелили трех человек 45
За 2018 год на Донбассе погибли 55 мирных жителей 36
Пожар на Донетчине унес жизни 4 человек, двое из них – дети 42
Почти тишина: боевики совершили 1 обстрел на Донбассе 16
В Киеве и области ветер усилится до 30 м/с 44

Вечером пятницы, 15 марта, в Николаеве из-за конфликта в очереди в ресторан быстрого питания McDonald's произошла стрельба, пострадавший мужчина госпитализирован, сообщает полиция Николаевской области.

«Сегодня в 19:20 в Центральное отделение полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по ул.Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие», - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

Правоохранители выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве «внезапно возникших неприязненных отношений». Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Раненый мужчина был госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания.

Оружие изъято для направления на экспертное исследование. Продолжаются следственные мероприятия.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги