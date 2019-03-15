В Украине за год количество плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) увеличилось на 438 тысяч человек. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время Часа вопросов к правительству, сообщает 112 Украина.

«За год увеличилось количество плательщиков ЕСВ по Украине на 438 тысяч человек – это официальная цифра. В отношении дефицита пенсионного фонда: в 2016 году собственные поступления Пенсионного фонда составляли 112 млрд гривен, дотация из государственного бюджета – 145 млрд гривен», – отметил он.

Рева также сообщил, что за 3 года дотация Пенсионного фонда увеличилась на 22 млрд гривен со 145 до 167, собственные поступления Пенсионного фонда – с 112 млрд до 230 в этом году.