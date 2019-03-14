Палата общин парламента Великобритании в четверг, 14 марта, отказалась поддержать проведение в стране повторного референдума по выходу из состава Евросоюза.

«За» соответствующее предложение отдали свои голоса лишь 85 депутатов, «против» проголосовали 334 членов Палаты общин, сообщает DW.

Предложение выдвинуть этот вопрос на голосование было выдвинуто оппозиционными депутатами, новой партией Independent Group и некоторыми проевропейским консерваторами.

Ранее крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит проведение второго референдума по выходу страны из Евросоюза.

На голосование в четверг вынесен еще целый ряд инициатив, включая предложение в третий раз проголосовать за соглашение с Евросоюзом, которое депутаты уже дважды отвергли. Если рассмотрение этих заявок завершится безрезультатно, на повестке дня останется вопрос о переносе даты выхода страны из Евросоюза.

Напомним, 12 марта Палата общин во второй раз отклонила правительственное соглашение о выходе из ЕС. Против проголосовал 391 депутат, за - 242.

Премьер Тереза ​​Мэй призвала парламентариев пересмотреть это решение и поддержать документ, и в данном случае - поддержать также непродолжительное отсрочки выхода Британии из ЕС до июня, для завершения технических формальностей.