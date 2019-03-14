В период с 13 по 14 марта 2019 года стоимость сжиженного газа в рознице продолжила рост.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На Shell цены выросли на 20 коп./л до 11,19 грн/л, на ОККО – на 10 коп./л до 11,49 грн/л. На АЗС AMIC и ГК «Приват» автогаз подорожал до 10,80 грн/л. На столичных АГЗП «БАРС» пропан-бутан подорожал на 10 коп./л. до 10,89 грн/л.

В регионах на 7-20 коп./л цены повысили Marshal, Parallel, «Катрал Юг» и др.

Таким образом, по состоянию на 14 марта средняя розничная стоимость LPG в Украине выросла до 10,97 грн/л.

Напомним, по состоянию на 12 марта средняя розничная стоимость LPG в Украине составляла 10,88 грн/л.