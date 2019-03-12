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В период с 11 по 12 марта 2019 года стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 10-20 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

В сети АЗС Glusco цены выросли на 10 коп./л до 10,85 грн/л. На АЗС OKKO, AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO в Киеве газ подорожал на 10-20 коп./л до 10,79-11,39 грн/л.

В регионах цены на газ повысились на 10-20 коп./л на заправках Neftek, Parallel, «Маркет», ZOG и др.

Таким образом, по состоянию на 12 марта средняя розничная стоимость LPG в Украине выросла до 10,88 грн/л.

Напомним, в период с 5 по 6 марта 2019 г. стоимость LPG на АЗС выросла на 10-60 коп./л. По состоянию на 06 марта 2019 года средняя розничная стоимость LPG составляла 10,64 грн/л.
ForUm

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