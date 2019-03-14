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Сегодня в Киеве в связи с проведением футбольного матча могут быть внесены изменения в график работы метрополитена, сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Так, на станции метро «Площадь Льва Толстого» на выход работает только один эскалатор, в связи с чем возможно скопление людей.

Возможны ограничения на вход на станцию «Олимпийская».

Отмечается, что станция «Дворец спорта» будет работать без ограничений.

Напоминаем, сегодня на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве состоится матч между командами «Динамо Киев» и «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
ForUm

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