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Президент США Дональд Трамп назвал слухи о двойнике его жены Мелании фейком и выдумкой СМИ.

«Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Мелании, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени», - написал он в Twitter.

Слухи о двойнике появились в сети после визита 8 марта Трампа и Мелании в штат Алабама, пострадавший от торнадо. Пользователи в качестве доказательств ссылались на фотографии пары, на которых первая леди запечатлена в больших солнечных очках. По их мнению, сопровождавшая президента женщина имеет совершенно другие черты лица и рост.
ForUm

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