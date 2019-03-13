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В Италии чрезвычайного огласку получила новость, что известного певца Альбано Карризи (псевдоним Аль Бано) Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Многочисленные СМИ рассказывают о негативной реакции Аль Бано, который назвал «безумием» решение украинской власти. При этом медиа откровенно иронизируют и смеются над действиями украинцев и лишь вскользь или вовсе не упоминают о причинах такого шага со стороны Киева. Поп-исполнитель заявил о намерении встретиться с украинским послом в Риме, и тот его уже ждет, чтобы растолковать, почему опасно флиртовать с режимом Кремля, пишет Радио Свобода.

6 марта 2019 Минкульт на основании обращений СБУ и других государственных структур внесло Альбано Карризи в перечень 147 человек, которые «создают угрозу нацбезопасности». Ранее, в 2015 году, персоной нон-грата в Украине были объявлены его соотечественники - политик Сильвио Берлускони, а с недавних пор и актер Микеле Плачидо, известный ролью комиссара Каттани в сериале о мафии «Спрут».

Впрочем, в свое время вокруг упомянутых деятелей не снимали столько шума, как это происходит в случае с исполнителем известной песни Felicità («Феличита»).

«Это полное безумие, да еще и происходит от Министерства культуры! Для меня мир перевернулся, - возмущается певец в разговоре с итальянскими журналистами. - Я уверен, что я человек культуры и мира, не позволю, чтобы со мной обращались, как с бандитом или террористом. Я ничего не сделал, кроме того, что пою и говорю всегда о самом дорогом всем людям в мире - о мире».

Министерство культуры Украины не указывает причины привлечения Карризи в список опасных лиц, но, очевидно, что СБУ приняла во внимание публичные заявления певца о поддержке аннексии Крыма и отмены экономических санкций против России. В марте 2014 года в беседе с местными СМИ он назвал «нормальным возвращение Крыма к России». Впоследствии, в сентябре того же года, в интервью изданию Corriere della Sera Альбано Карризи, щеголяя давними товарищескими отношениями с действующим президентом России, отстаивал захватническую политику Кремля.

На вопрос об отношении к новой Холодной войне певец ответил: «Думаю, Путин прав. И часть Украины была и остается Россией. Знаете, что Хрущев был украинцев? Сепаратисты борются, чтобы остаться россиянами. Это как с полуостровом Истрия (после Второй мировой войны большая часть территории Истрии отошла к Югославии, ныне Хорватии и Словении - ред.): знаем, что он итальянский, хотя и подверглись диктату супердержав. В Крыму состоялся референдум, 90 процентов выразили желание быть с Россией, и это учли».

«Путин – великий политик, который (в вопросе Украины) демонстрирует свою ценность. Его называют диктатором, но за ним стоит народ», - убежден Карризи. Сейчас в многочисленных комментариях певец удивляется и возмущенно повторяет, что никогда ничего не говорил против Украины.

Карризи через СМИ требует извинений от Украины и намерен говорить с украинским посольством в Риме. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин не замедлил с реакцией и на своей странице в Facebook  распространил заявление, в котором говорит о готовности подробно объяснить певцу, почему таким известным артистам опасно «флиртовать» с диктаторскими режимами.
ForUm

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