Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в и ГУ СБУ пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую махинацию для собственного обогащения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения последним ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду Forex Trend.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается.