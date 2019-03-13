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Столичные полицейские за неделю до выборов, с 25 марта, переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе, сообщает отдел коммуникации киевского главка.

«Мы оперативно реагируем на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства, проводим серьезную профилактическую работу. Наша задача - порядок и безопасность, как во время предвыборной кампании, так и в день голосования», - отметил руководитель полиции Киева.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как правоохранители будут действовать в случае попыток вмешательства представителей «Национальных дружин» в избирательный процесс, Крищенко подчеркнул: «Представители этой организации будут присутствовать на участках в качестве наблюдателей. Если же они будут выходить за рамки своих обязанностей в качестве наблюдателей, пытаться совершать любые силовые меры или осуществлять давление на председателя и членов комиссии - их действиям будет дана надлежащая правовая оценка. Хочу подчеркнуть: обеспечивать порядок на всех участках в день выборов будет исключительно Национальная полиция Украина. В Киеве - это полиция Киева. Это наш долг. Для этого увеличено количество нарядов, которые будут нести службу в усиленном режиме. Поэтому никакой помощи, не предусмотренной действующим законодательством, от любых общественных помощников мы не нуждаемся».

Напомним, в день голосования, 31 марта, к охране порядка в Украине будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД. 
ForUm

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