Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 18 января заявитель направил в НАБУ обращение с просьбой открыть уголовное дело и по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и главой правительственного комитета, первым вице-премьер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Однако дело на было открыто, в связи с чем заявитель подал в суд жалобу на действия НАБУ.

22 февраля суд удовлетворил его иск и обязал бюро открыть дело в отношении указанных лиц.