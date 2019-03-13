Кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко и представители парламентской фракции ВО «Батьківщина» встретились с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

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Встреча с религиозными деятелями состоялась 12 марта в Галерее «Д12» по просьбе главы фракции ВО «Батькивщина». От Украинской Православной Церкви в мероприятии приняли участие глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор и заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как передает Институт религиозной свободы, одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос государственной семейной политики. Также участники встречи согласились с тем, что необходимо и в дальнейшем утверждать в Украине свободу вероисповедания и религиозный плюрализм, развивая диалог и взаимодействие с религиозным сообществом на партнерских началах, в том числе во время законотворческого процесса. В качестве примера, изменения, касающиеся свободы вероисповедания и деятельности религиозных организаций, не должны приниматься без консультаций с религиозным сообществом и без согласования с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций как института гражданского общества.

В частности, в своем слове представитель УПЦ епископ Барышевский Виктор отметил: «Мы все стремимся жить в развитой демократической стране, где законность и правопорядок обеспечиваются на самом высоком уровне. Украинская Православная Церковь стоит на принципах формирования добрых, дружеских и партнерских отношений с государством, которое обеспечивало равные права для всех своих граждан. К сожалению, сегодня об этом не приходится говорить. Именно в это время, когда проходит наша встреча, около 200 молодых людей в очередной раз пытаются насильственным методом захватить храм УПЦ в городе Барановка Житомирской области, несмотря на то, что религиозная община во главе с настоятелем законным путем изъявила желание оставаться в составе УПЦ. Если подобные противостояния и в дальнейшем будут набирать обороты, то нам никак не удастся построить крепкую и процветающую страну, которой бы гордились и мы, и наши потомки».

Религиозные деятели также обратили внимание Юлии Тимошенко и фракции ВО «Батькивщина» актуальность защиты национальных интересов Украины в процессе евроинтеграции, а также на необходимость сохранения присущих украинскому обществу семейных, духовных и нравственных ценностей.